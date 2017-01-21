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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri yürek yaktı!

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​SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan 5 türk askeri Gaziantep'ten memleketlerine dualarla uğurlandı.
El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri yürek yaktı!
El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri yürek yaktı! El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri yürek yaktı! El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri yürek yaktı!
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri

Bir süre önce Tunceli’den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DEAŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın şehit haberi Altınçağ Mahallesi’nde baba Mehmet ve Anne Meryem Can’a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi.

Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi. Şehit sosyal paylaşım sitesinden “Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz” paylaşımında bulunmuştu.

Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk - GİRESUN

El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri

El-Bab’da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk’un acı haberi Giresun’a ulaştı. Alucra Kaymakamı Ferhat Vardar ve Belediye Başkanı Asım Kaymakçı tarafından şehidin Akçiçek köyündeki kardeşlerine acı haber verildi. Anne babası İstanbul’da bulunduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş’un baba evi ile çevredeki evler ve ilçe sokaklarına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Emre Doruk’un 3 yıllık uzman çavuş olduğu ve kısa süre önce Suriye’nin El-Bab bölgesine gönderildiği ve burada şehit olduğu öğrenildi. Emre Doruk’un cenazesi Alucra Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Şehitliği’ne defnedilecek.

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Taşkın - SAMSUN

El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Ramazan Taşkın'ın acı haberi, Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Ramazan Taşkın'ın şehit olduğu haberini Samsun'un çarşamba İlçesi'ndeki ailesine, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.

 

Piyade Uzman Çavuş El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleriSaim Topal - ERZİNCAN

Selim Topal'ın fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Özçelik, duygusal bir de yazı kaleme aldı.

"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle... Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamıyorum. 'İyi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düşünürdüm 'sen şehit olsan ne yaparım' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep... Sizde ki nasıl bir vefa? İki günde iki gönüldaşımı kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya? Allah'ım ailesine sabır ver... Allah'ım... Ahh..."

 

Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır - ZONGULDAK

El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleriEl-Bab’da terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın Zonguldak’taki baba ocağına ateş düştü. El-Bab’da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın Devrek’in Pınarönü köyündeki baba ocağına ateş düştü.


Devrek Kaymakamı Yakup Güney ve askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. İki kız kardeşi bulunan şehidin annesi Hatime ve babası Hüseyin Bakır, acı haberle yıkıldı.

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