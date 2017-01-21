El Bab'da şehit düşen 5 askerin hikayeleri yürek yaktı!

​SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan 5 türk askeri Gaziantep'ten memleketlerine dualarla uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Bir süre önce Tunceli’den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DEAŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın şehit haberi Altınçağ Mahallesi’nde baba Mehmet ve Anne Meryem Can’a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi.

Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi. Şehit sosyal paylaşım sitesinden “Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz” paylaşımında bulunmuştu.

Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk - GİRESUN

El-Bab’da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk’un acı haberi Giresun’a ulaştı. Alucra Kaymakamı Ferhat Vardar ve Belediye Başkanı Asım Kaymakçı tarafından şehidin Akçiçek köyündeki kardeşlerine acı haber verildi. Anne babası İstanbul’da bulunduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş’un baba evi ile çevredeki evler ve ilçe sokaklarına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Emre Doruk’un 3 yıllık uzman çavuş olduğu ve kısa süre önce Suriye’nin El-Bab bölgesine gönderildiği ve burada şehit olduğu öğrenildi. Emre Doruk’un cenazesi Alucra Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Şehitliği’ne defnedilecek.

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Taşkın - SAMSUN