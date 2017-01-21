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'İlhan Cavcav hayatını kaybetti' iddiası

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'İlhan Cavcav hayatını kaybetti' iddiası
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybettiği iddia edilirken, kulüpten ilk açıklama geldi..
'İlhan Cavcav hayatını kaybetti' iddiası 'İlhan Cavcav hayatını kaybetti' iddiası 'İlhan Cavcav hayatını kaybetti' iddiası

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırılmış ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

Bu haberin ardından bazı siteler efsane başkanın hayatını kaybettiğini iddia etti.

Gençlerbirliği Basın sözcüsü Ali Rıza Koç, İlhan Cavcav'ın son durumu hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Koç'un açıklamalarından Aspor.com.tr'nin derledikleri:

"İlhan başkan, gece 5'ten sonra beyindeki bir kanama tanısıyla hastaneye yatırıldı. Şuanda yoğun bakımda doktorlar müdahale ediyorlar. Makineye bağlı olarak yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Şuanda hastanedeyiz. Ailesi kulüp yetkilileri sevenleri burada. Bu tür yayınları yaparken insanların daha sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. 5'ten beri buradayız. Doktorların müdahalesi sürüyor. Bu haberleri kimler nereden çıkarıyor bilmiyoruz. Bu tür zamanlarda insanların daha sorumlu yayın yapması gerektiğini düşünüyorum."

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, İlhan Cavcav'ın yoğun bakımda makineye bağlı yaşatıldığını açıkladı.

İlhan Cavcav'ın özel doktoru Hatipoğlu, Cavcav'ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00'ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."

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