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İlhan Cavcav hayatını kaybetti

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İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Sabah saatlerinde beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.
İlhan Cavcav hayatını kaybetti İlhan Cavcav hayatını kaybetti İlhan Cavcav hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, sabah saatlerinde rahatsızlanarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. 81 yaşındaki İlhan Cavcav'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

81 yaşındaki İlhan Cavcav, 38 yıldır Gençlerbirliği Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İLHAN CAVCAV KİMDİR?

Ankara’da 1935 yılında doğan İlhan Cavcav, Priştine’den Türkiye’ye göç eden bir ailenin çocuğudur. İki çocuk babası olan İlhan Cavcav aynı zamanda, oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun dayısıdır. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulu’nda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği’nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı. Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav’ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet’in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santraf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT’de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor’a gitti. Bahçeli’deki ilk maçını PTT’ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı. İlerleyen yıllarda Gençlerbirliği kulübünün yönetim kuruluna girerek 1978’de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig’e düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği’nin tekrar 2. Lig’e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig’e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi’nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.

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