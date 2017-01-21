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Cani koca 6 aylık hamile eşini başından vurup öldürdü

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İstanbul Eyüp'te 24 yaşındaki Erencan E., 6 aylık hamile eşi Sultan E.’yi başından vurup öldürdü.
Cani koca 6 aylık hamile eşini başından vurup öldürdü
Cani koca 6 aylık hamile eşini başından vurup öldürdü Cani koca 6 aylık hamile eşini başından vurup öldürdü Cani koca 6 aylık hamile eşini başından vurup öldürdü

Evde, “Sizi cennete kendimi cehenneme yolluyorum” yazılı bir not bulundu. Erencan E., kaçtığı Tunceli’de yakalandı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Eyüp, önceki gün korkunç bir aile içi cinayete sahne oldu. Göktürk Mahallesi’nde yaşayan Bahattin E., önceki gün haber alamadığı oğlu Erencan E. ve gelini Sultan E.’nin yaşadığı eve gitti.

BALKONDAN GİRDİLER

Dairenin kapısı açılmayınca da kiraladığı iş makinesi yardımıyla 2’nci kattaki daireye balkondan girdi. Oğlunun 1 yıl önce evlendiği 22 yaşındaki gelinini kanlar içinde gören Bahattin E., polis ve sağlık ekiplerini aradı. Başından tek kurşunla vurulan 6 aylık hamile genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

‘3 HAFTALIK TATİLE ÇIKTIK’ NOTU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Eyüp Asayiş Amirliği ekipleri, dairenin dış kapısında “3 haftalık tatile çıktık. Telefonlarımız kapalı olacak. Görüşmek üzere” yazılı not buldu. Şüpheli koca, ayrıca Sultan E.’nin cesedinin bulunduğu yatak odasının kapısına da şu notu asmıştı: “Karımı her şeyden, herkesten çok seviyorum. Poyraz’ım (Doğacak çocuğumun adı) seni de çok seviyorum. Bu hayatta daha çok yapamadım. Tutunamadım. Sizi cennete, kendimi de cehenneme gönderiyorum. Herkesten özür dilerim ama babam ve annem sebebim siz oldunuz. EREN SULTAN POYRAZ.”

Polis, yaptığı araştırmada cinayet zanlısının Tunceli’ye gittiğini belirledi. Ekipler, bu bilgi üzerine İstanbul’dan Tünceli’ye gitti. Polis, zanlıyı Tunceli’de yakaladı. Erencan E., sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

‘SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI’

Erencan E. ve Sultan E.’nin komşuları, 1 yıl önce evlenen genç çiftin sürekli tartıştığını, evden sürekli kavga sesleri geldiğini öne sürdü. Komşular ayrıca Erencan E.’nin son günlerde moralinin oldukça bozuk olduğunu belirtti.

 

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