Ak Parti'nin üye sayısı 9 milyonu geçti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, Türkiye'de en fazla üye 9 milyon 399 bin 633 ile AK Parti'de bulunuyor. CHP'nin 1 milyon 206 bin 18, MHP'nin 440 bin 169, HDP'nin ise 30 bin 295 kayıtlı üyesi var.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, Türkiye'de 94 siyasi parti faal durumda. Bu partiler arasında en fazla üye AK Parti'de yer alıyor. Genel Başkanlığını, Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı AK Parti'nin 9 milyon 399 bin 633 üyesi bulunuyor.

Ana muhalefet partisi konumundaki CHP'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında 1 milyon 206 bin 18 üyesi olduğu bildirilirken, MHP'nin 440 bin 169, HDP'nin ise 30 bin 295 kayıtlı üyesi bulunuyor.



Bir döneme damga vurmuşlardı...



Kayıtlarda, Türkiye siyasi tarihinde çok sayıda hükümet kuran veya ortağı olan partilerin üye sayıları ise dikkat çekiyor.



Buna göre, Anavatan Partisi'nin 321, Doğru Yol Partisi'nin ise 174 üyesi bulunuyor.



Demokrat Parti'nin 713 bin 55, DSP'nin 86 bin 391, Saadet Partisi'nin ise 225 bin 364 üyesi var.



Listeye göre bazı siyasi partilerin üye sayısı ise şöyle: "Büyük Birlik Partisi 26 bin 327, Genç Parti 55 bin 929, Demokratik Bölgeler Partisi 24 bin 474, Bağımsız Türkiye Partisi 5 bin 551, Türkiye Komünist Partisi 2 bin 183, Vatan Partisi 22 bin 647."

Üyesiz partiler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, çok sayıda partinin ise hiç üyesi yok.



Listede, üyesi "0" olarak kayıtlı partilerden bazıları ise şöyle: "Adalet Partisi, Osmanlı Partisi, Alternatif ve Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Anayol Partisi, AS Parti, Ayyıldız Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi, Cihan Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Çoğulcu Toplum Partisi, Demokratik Genç Parti, Dolunay Partisi, Engelsiz Türkiye Partisi, Esnaf ve Çiftçi Partisi, Evrensel Yol Partisi ve Genç Anadolu Partisi."