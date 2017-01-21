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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Polise kritik görev! ÖSO çekiliyor onlar gidiyor

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Polise kritik görev! ÖSO çekiliyor onlar gidiyor
Cerablus'ta ÖSO birliklerinin yerine Türkiye'de eğitilen polisler, güvenlik ve asayişi sağlayacak.
Polise kritik görev! ÖSO çekiliyor onlar gidiyor Polise kritik görev! ÖSO çekiliyor onlar gidiyor Polise kritik görev! ÖSO çekiliyor onlar gidiyor

Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'ın elinden kurtarılan Cerablus'ta güvenlik ve asayişi sağlayan Özgür Suriye Ordusu, kentteki savaşçılarını geri çekiyor. Yeni dönemin başladığı Cerablus'ta ÖSO birliklerinin yerine Türkiye'de eğitilen polisler, güvenlik ve asayişi sağlayacak.

Fırat kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ortak operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusu askerleri, 25 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus'u ele geçirmişti. Yaklaşık 5 bin savaşçısı ile Cerablus'a giren ÖSO birliklerinin, kentteki mayın ve tuzakları Türk Özel birlikleri ile birlikte temizlerken, yaklaşık 5 aydır da bölgedeki güvenliği ve asayişi sağlıyordu. İçerisinde Sultan Murad Tümeni gibi 10'u aşkın farklı grupları komutasında barındıran ÖSO, aldığı kararla askerlerini geri çekmeye başladı.
 
TÜM GRUPLAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

ÖSO komutasındaki tüm grupların, bölgedeki mühimmat ve askeri malzemelerini toplayarak, bölgeden ayrılmaya başladığı bildirildi. Halen kentte kalan grupların da Pazartesi ve Salı günü bölgeden ayrılarak, çatışmaların sürdüğü bölgelere yönlendirileceği ifade edildi.

Bölgede yönetim boşluğu ve güvenlik zafiyeti oluşmaması için ise yaklaşık 500 kişilik polisin Türkiye tarafından eğitildiği bildirildi. Eğitimleri tamamlanan polislerin 500 günü Cerablus'a gelerek, görevi devralacağı öğrenildi. Gelecek polislerin, kentteki adalet sarayı, cezaevi, karakollar ve kontrol noktalarında güvenlik unsuru olacağı belirtilirken, polislerin mobil ekiplerle de bölgedeki hakimlerle birlikte asayiş ve huzuru da sağlayacağı kaydedildi.
 
23 Ekip Pazartesi günü görevi teslim alması beklenen polislerin, düzenlenecek bir törenle görevlerine başlaması bekleniyor.

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