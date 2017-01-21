İstanbul'da 24 saatte 3 saldırı! Örgüt belli oldu

İstanbul'da son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırının arkasında da terör örgütü DHKP-C'nin olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti il başkanlığına dün akşam gerçekleşen saldırı teşebbüsünden sonra bugün de Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıların arkasındaki terör örgütünün DHKP-C olduğu tahmin ediliyor.

İLK SALDIRI VATAN EMNİYET'E

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.



Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

İKİNCİ SALDIRI AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA



Emniyet Müdürlüğüne saldırıdan kısa bir süre sonra Sütllüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığına da lav silahlı bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde mühimmatın 3. katta bulunan bir odadaki duvara saplandığını belirledi. Bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi. Olay yerindeki polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI

Emniyet kaynakları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti il binasına yönelik lav silahlı saldırıyla ilgili emniyet güçleri harekete geçti. 15 adrese operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

SON SALDIRI ESENYURT'TA

Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin Yunanistan'dan giriş yapan DHKP-C'li Şerif Tunç olduğu belirlendi.

AĞIR DARBE ALMIŞTI

Tunceli kırsalında faaliyet yürüten 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarından 6'sı düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, örgüt tarafından kayıp olduğu belirtilen 10 DHKP-C'linin ise 7 Kasım 2016 günü Ced Vadisi'nde düzenlenen ve 2 F-16 savaş uçağının da katıldığı hava operasyonunda öldüğü ortaya çıkmıştı. Yetkililer, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten DHKP-C'li grubun da böylelikle tamamiyle etkisiz hale getirildiğini söylemişti.