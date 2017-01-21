21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

Japonlar dev projeye talip oldu!

»
Japonlar dev projeye talip oldu!
Japonya’nın Ulaştırma Bakanı Keiichi Ishii, Ankara temasları esnasında, Çanakkale 1915 Köprüsü`nün yapım işi için talip olduklarını belirtti.
Japonlar dev projeye talip oldu! Japonlar dev projeye talip oldu! Japonlar dev projeye talip oldu!

Ishii, "Finansmanın %100`ünü biz karşılarız" diyerek bu konudaki ısrarını sürdürdü.

Japonların, Cumhuriyetin 100. yılında hizmete sokulması planlanan Çanakale 1915 Köprüsü'nü yap-işlet-devret modeli ile almak üzere resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Yenişafak'tan Çetiner Çetin'in haberine göre geride bıraktığımız 2016 yılı içinde 20'yi aşkın terör saldırısına maruz kalan, FETÖ'nün darbe girişimini top yekûn halkın desteği ile püskürten Türkiye'nin, uluslararası kredilendirme ve analiz şirketlerinin psikolojik baskılarına rağmen yabancı yatırımcıların tercih ettiği ülke pozisyonunu koruduğu Japonların girişimleri ile bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Japonya'nın Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii, 18 Ocak tahirinde Ankara'da, ÇanakaleKöprüsü için görüşmeler gerçekleştirdi. Japon Bakan'ın üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerde, “Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveniyoruz. Bu nedenle firmalarımız Türk halkı için çok anlamlı sayılan Çanakale 1915' talip” mesajı verdiği öğrenildi. 2023 metre uzunluğuyla, 1991 metre uzunluğundaki Japon Akashi Kaikyo Köprüsünü geçerek birinciliğe oturacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü için Japonların alt yapı ve boğaz köprüler konusundaki uzman firması IHI'nın talip olduğu belirtiliyor.

KENDİ KAYNAKLARIYLA FİNANSE EDECEK

Japon Bakan Ishii'nin de Türkiye'nin tercih etmesi durumunda finansmanı kendi öz kaynakları sağlayabilecekleri ve çok avantajlı bir Yap-İşlet modeli sunmaya hazır olduklarını ilettiği bildirildi. Japon diplomatik kaynakları, Bakan Ishii'nin 18 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini belirtiyorlar. Bakan'ın görüşmede köprünün detaylarına ilişkin teknik bazı detaylara değindiği ve dünyanın en uzun köprüsü olacak Çanakkkale'deki asma köprü inşaatına talip olduklarını dile getirdiği aktarıldı.

ŞİRKETLER PROJE İÇİN SIRAYA GİRDİ

Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelen 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniypr. Yap-işlet-devret modeliyle tamamlanarak hükümete devredilmesi için gereken en kısa süreyi teklif eden konsorsiyumun seçilmesi planlanıyor. Geçmişte de Türkiye'de asma köprü yapımında çalışan Japon şirketleri IHI ve Itochu, Çanakke 19915 için Türk şirketlerle ortaklaşa ihaleye girmeyi hedefliyor. Aynı projede Güney Kore ve Çinli şirketle de rekabet ediyorlar. Uluslararası teklif için son başvurunun 26 Ocak'a yapılması gerekiyor. İhale tekliflerinin aynı gün içinde açılması bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Anneye ödenecek maaş 6 bin lirayı geçiyor!Anneye ödenecek maaş 6 bin lirayı geçiyor!Doğum yapan kadın çalışmıyorsa 2, çalışıyorsa 4 ayrı ödeme alabiliyor. 2017'de rakamlar arttı. Dadı parasıyla birlikte ödemeler 6 bin lirayı geçiyor.
Japonlar dev projeye talip oldu!Japonlar dev projeye talip oldu!Japonya’nın Ulaştırma Bakanı Keiichi Ishii, Ankara temasları esnasında, Çanakkale 1915 Köprüsü`nün yapım işi için talip olduklarını belirtti.
Emekli maaşı bağlanma süresi kısalıyorEmekli maaşı bağlanma süresi kısalıyorSGK Adana İl Müdürü Bilal Canpolat, ortalama 21 gün olan emekli maaşı bağlanma süresini Randevulu Emeklilik Sistemi ile vatandaşın evraklarını verdikten sonra bu süreyi 10 güne düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Dikkat! Bugün bu metro istasyonlarını kullanmayınDikkat! Bugün bu metro istasyonlarını kullanmayınİstanbul'da Kadıköy-Kartal metro hattı Tavşantepe'ye kadar uzatıldı. Pendik-Kadıköy arası 35 dakikaya inecek.
Memura fark, esnafa af!Memura fark, esnafa af!Yeni düzenlemenin tüm detayları belli oldu. Yürürlüğe girmesi için Erdoğan'ın imzası bekleniyor...
Bakanlık cezayı kesti! Tam 2 milyon TLBakanlık cezayı kesti! Tam 2 milyon TLÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmit Körfezi’nde çevreye zarar veren bir firmaya tek kalemde 2.1 milyon lira ceza kesti.
  • Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili yeni yol haritası belirlendi20 Ocak 2017 Cuma 09:57
  • Terörü destekleyene kredi verilmeyecek!20 Ocak 2017 Cuma 09:18
  • Maaşa 702 lira destek geliyor20 Ocak 2017 Cuma 08:47
  • Şimşek: Doların değeri artabilir19 Ocak 2017 Perşembe 21:38
  • Dolar bir anda fırladı19 Ocak 2017 Perşembe 19:12
  • Piyasalar Trump'ı bekliyor19 Ocak 2017 Perşembe 15:55
  • İşte Merkez Bankası'ndan dolar tahmini!19 Ocak 2017 Perşembe 15:33
  • Kör havuz uygulaması kalkacak19 Ocak 2017 Perşembe 15:05
  • Altını FED vurdu! İşte çeyreğin fiyatı19 Ocak 2017 Perşembe 13:00
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geldi19 Ocak 2017 Perşembe 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri