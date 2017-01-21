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Anneye ödenecek maaş 6 bin lirayı geçiyor!

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Anneye ödenecek maaş 6 bin lirayı geçiyor!
Doğum yapan kadın çalışmıyorsa 2, çalışıyorsa 4 ayrı ödeme alabiliyor. 2017'de rakamlar arttı. Dadı parasıyla birlikte ödemeler 6 bin lirayı geçiyor.
Anneye ödenecek maaş 6 bin lirayı geçiyor! Anneye ödenecek maaş 6 bin lirayı geçiyor! Anneye ödenecek maaş 6 bin lirayı geçiyor!

Doğum yapan kadın çalışmıyorsa 2, çalışıyorsa 4 ayrı ödeme alabiliyor. 2017’de rakamlar arttı. Dadı parasıyla birlikte ödemeler 6 bin lirayı geçiyor. İşte detaylar...

Hükümet, son yıllarda kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve çocuk sayısının artması için arka arkaya önemli düzenlemeler hayata geçiriyor.

Bunların bir kısmı kadınların iş hayatını kolaylaştırıcı izin günleri ve çalışma şartlarıyla ilgiliyken bir kısmı da nakit destek şeklinde oldu.

Son Torba Yasa ile birlikte anneler artık doğumlardan sonra belli sürelerle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.

İşçi anneler için başlayan süreç memur olanlar için de bu ay çıkacak yönetmelikle başlayacak.

Anneler ayrıca çocuklar okula gidene kadar kısmi çalışma yapma hakkına da sahip. Gelelim nakit desteklere.

Bu noktada çalışan anneler için 4 ayrı destek söz konusu. Çalışmayan anneler ise 2 ayrı destekten faydalanabiliyor.

ÇOCUK PARASI

15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ve doğacak tüm çocuklar için annelere para ödeniyor.
Bu para çocuk sayısına göre değişiyor.

Parayı almak için annenin çalışması gerekmiyor. Eğer ilk çocuk dünyaya gelmişse 300 lira, ikinci çocuk 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuk dünyaya gelmişse 600 lira ödeniyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ

Annelere doğumlarından sonra emzirme ödeneği veriliyor. Bu ödenek her yıl ocak ayında yeniden belirlenerek artırılıyor.

Emzirme ödeneği eğer anne çalışıyorsa kendisine çalışmıyorsa sigortalı çalışan eşine ödeniyor. Burada hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur olanlar bu paradan yararlanıyor.

Çocuğun yaşaması isteniyor. 2017 için belirlenen rakam 133 lira.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ

Doğum yapan kadınlar eğer çalışıyorlarsa işten ayrı kaldıkları dönemler için ayrıca iş görmezlik ödeneği de veriliyor. Kadınlara, doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün (çoğul gebelikte 18 hafta) izin veriliyor.

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az '90 gün sigorta primi' ödenmiş olması şartını karşılayan kadınlar geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor. Bu ödenek ayakta tedavilerde 3'te 2, yatarak tedavilerde 1/2 oranında hesaplanıyor.

Asgari ücretle çalışan bir annenin 2017 için doğum parası 4 bin 424 lirayı buluyor.

DADI YARDIMI

Bu proje 5 ilde sürdürülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da ikâmet eden ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışan anneler eğer brüt asgari ücretin iki katından daha az maaş alıyorlarsa proje kapsamında buldukları çocuk bakıcısının parası ödeniyor.
Bu para da aylık 300 eurodan başlayıp 400 euroyu (yaklaşık bin 500 lira) buluyor.

Bilgileri Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem köşesinde paylaştı.

Sabah

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