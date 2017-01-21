İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşan bir kamyon 'dur ihtarına' uymadı ve güvenlik bariyerlerini aştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Emniyet Müdürlüğü'nden yüzlerce polis olay yerine geldi. 2 kişi gözaltına alındı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşarak geçen kamyonette polis inceleme yapıyor.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerleri aşmak istemesi sonucuyla paniğe neden olmuştur. Polis ekipleri anında müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alınmıştır" denildi.