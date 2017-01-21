21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri
Freni patlayan kamyonun Emniyet Müdürlüğü önündeki bariyeri aşması üzerine polis uyarı ateşi açtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşan bir kamyon 'dur ihtarına' uymadı ve güvenlik bariyerlerini aştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Emniyet Müdürlüğü'nden yüzlerce polis olay yerine geldi. 2 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan bir kamyoneti gören polislerin havaya ateş açtığı ve aracın içindeki 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşarak geçen kamyonette polis inceleme yapıyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerleri aşmak istemesi sonucuyla paniğe neden olmuştur. Polis ekipleri anında müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alınmıştır" denildi.

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