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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Rusya'dan Trump'a ilk mesaj: Aylar alır!

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Rusya'dan Trump'a ilk mesaj: Aylar alır!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitry Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Rusya'dan Trump'a ilk mesaj: Aylar alır! Rusya'dan Trump'a ilk mesaj: Aylar alır! Rusya'dan Trump'a ilk mesaj: Aylar alır!

Peskov, BBC TV kanalına yaptığı açıklamada, iki liderin görüşmesinin organize edilmesi için haftaların değil ayların gerekli olduğunu belirtti. Peskov şunları söyledi: "Bu önümüzdeki haftalarda olmayacak. İyi düşünmek gerekirse, görüşmenin önümüzdeki aylarda olabilir. Bunun haftalar içerisinde gerçekleşeceğini düşünmüyorum.

ABD Başkanı, öncelikle Amerika'daki işleriyle ilgileniyor. Bu bizde de böyledir, eğer bana Devlet Başkanı'mızın göreve geldikten sonra ne yapacağını sorarsanız, Rusya'nın işleriyle ilgileneceğini söylerim, çünkü bunlar Putin'in önceliğidir. Rusya böyle bir görüşmeye hazır. Putin'in bu görüşmeye hazır olacağından şüphe duymuyorum. Bu konu iki lider arasında gerçekleşecek telefon konuşmasında ele alınabilir. Devlet Başkanı Putin'in Trump'ı göreve gelmesinin ardından arayacağını ve onu tebrik edeceğini düşünüyorum, bu tebriğin olması gerek. " 

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