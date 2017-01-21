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Türk Akımı projesinde sadece işaret bekleniyor

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Türk Akımı projesinde sadece işaret bekleniyor
Türk Akımı anlaşmasının Duma tarafından onaylanmasını değerlendiren uzman Roman Tkaçuk, projenin sadece başla işaretini beklediğini söyledi.
Türk Akımı projesinde sadece işaret bekleniyor Türk Akımı projesinde sadece işaret bekleniyor Türk Akımı projesinde sadece işaret bekleniyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya onay verdi.

Sputnik'e konuşan İngiltere merkezli Alpari finans şirketinin analistlerinden Roman Tkaçuk, TBMM’nin bu anlaşmayı 2016 sonlarında onayladığını hatırlatarak, "Projenin maliyetli olduğu ortada, bu tür büyük harcamaları göze almak kolay değil. Ama durum şu ki tüm sorunlar giderildi ve yapım başlayabilir. Aslında boru hattının Rusya’ya ait kısmı birkaç yıl önce, Türkiye ile ilişkiler bozulmadan önce yapıldı. Yani Rusya’da neredeyse her şey hazır, borular Karadeniz’e kadar döşendi. Türkiye’nin de hazır olması olumlu bir sinyal, çünkü bu, projenin uygulanmaya hazır olduğu ve sadece 'başla İşareti'nin beklendiği anlamına geliyor. Birkaç yıl sonra Türkiye üzerinden Avrupa’ya Rus gazı sevkiyatının başlayacağını söyleyebiliriz" dedi.

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