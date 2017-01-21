CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’i telefonla arayarak ağabeyi Nihat Gürer’in vefatından dolayı başsağlığı dileklerini iletti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, merhuma Allah’tan rahmet, ailesinebaşsağlığı ve sabır diledi.
21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'i aradı
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