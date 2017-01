Trump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandı

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, dünyanın gözünün çevrildiği törendeki konuşmasında "Önce Amerika" vurgusu yaptı. Tarihi konuşmada "Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz; Amerikan malı al ve Amerikalıları çalıştır. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız" mesajını veren Trump, Ülkücü Hareketin 1970'lerde kullandığı "Her Şey Türk'e göre,Türk tarafından Türk için" sloganını hatırlattı.

"Yüksek Mahkeme Başyargıcı, sayın başkan Bush, Obama, Clinton ve herkese çok teşekkürler. Biz Amerika'nın vatandaşları olarak büyük bir ulusal çaba içerisine girmiş bulunuyoruz. Ülkemizi tekrar tesis etmek istiyoruz. Herkesten çok iyi bir çaba görüyoruz. Amerika ve dünya bu çabanın sonuçlarını görecek. Karşımıza zorluklar çıkacak. Pek çok zorlukla karşılaşacağız ama işimizi başaracağız. Bu basamaklarda yıllardır bu şekilde toplanıyoruz. Sayın Başkan Barack Obama ve Michelle Obama'ya katkıları için teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler"

"Bugünkü törenin çok özel bir anlamı var. Bugün sadece gücü bir yönetimden diğerine veya bir partiden diğeri vermiyoruz. Washington DC'deki iktidarı alıyoruz ve sizlere halka veriyoruz. Uzunca bir süredir başkentteki küçük bir grup, yönetimin tüm imkanlarından faydalanırken halkın kendisi bundan kendi payına düşeni alamadı. Washington gelişti, ancak halk bu zenginlikten nasiplenemedi. Politikacıların refah düzeyi arttı, ancak istihdam azaldı ve fabrikalar kapandı. Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti. Onların zaferi sizin zaferiniz değildi. Onların başarısı sizin başarınız değildi."

"Bu bu durum şu an, hemen buradan başlayarak değişiyor çünkü şu an sizin anınız, şu an size ait. Burada toplanan herkese ve Amerika'nın her yerinden bizi izleyen herkese ait. Bu sizin gününüz, bu sizin kutlamanız. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri, sizin ülkeniz. 20 Ocak 2017, halkın yeniden bu ulusu yönettiği gün olarak hatırlanacak. Bu ülkenin unutulmuş adamları ve kadınları, artık unutulmayacak. "

"Herkes şu an sizi dinliyor. Bu hareketin merkezinde vatandaşlarına hizmet etmek olacak. Amerikalılar çocukları için kaliteli okullar istiyor. Amerikalılar güvenli mahallelerde yaşamak istiyor. Amerikalılar iyi işlerde çalışmak istiyor. Bunlar erdemli insanların ve erdemli toplumların mantıklı istekleridir. Eğitim sistemi nakit içinde boğulmasına rağmen gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgiden mahrum edecek şekilde tesis edilmiş. Suç, çeteler, uyuşturucu çok fazla hayat aldı ve ülkemizi talan etti. ABD'de kan dökme bugün burada sona eriyor. Biz bir milletiz, tek milletiz. Her birimizin acısı bizim acımız. Onların hayalleri bizim hayallerimiz. Onların başarısı bizim başarımız. Biz bir kalbi, bir evi ve bir şanlı kaderi paylaşıyoruz. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılar ettiğim bağlılık yeminidir."

"Onlarca yıl boyunca yabancı ülke endüstrilerini Amerikan endüstrilerinin zararına zengin ettik. Amerikan ordusunun çok üzücü şekilde tükenmesine izin verirken diğer ülkelerin ordularını sübvanse ettik. Kendi sınırlarımızı korumayı reddederken, diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. ABD'nin altyapısı harap duruma düşerken, deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık. Bizim ülkemizin zenginliği, güveni ve gücü dağılırken, diğer ülkeleri zengin ettik. Fakat bu artık geçmişte kaldık. Şimdi sadece geleceğe bakıyoruz"

"Bugün burada dünyanın tüm şehirlerinde, başkentlerinde ve güç odağında duyulması gereken yeni bir iradenin kurulması için toplandık. Bugünden sonra topraklarımızı yeni bir vizyon yönetecek. Bugünden itibaren önce Amerika gelecek, önce Amerika. Ticarette, vergilerde, göçmenlikte veya dış ilişkilerde önce Amerikalılar ve Amerikan aileleri gelecek. Sınırlarımızı koruyacağız. Diğer ülkelerin bizim şirketlerimizi çalmasına, biz işlerimizi yok etmesine izin vermeyeceğiz."

"Her nefesimle sizin için mücadele edeceğim ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. ABD yeniden kazanmaya başlayacak. İstihdamı geri getireceğiz. Sınırlarımızı geri getireceğiz. Zenginliğimizi geri getireceğiz. Hayallerimizi geri getireceğiz."

"Sizi asla yarı yolda bırakmayacağım. Köprüler, havalimanları, tüneller, bu şahane ulusun hizmetine sunulacak. İnsanları işsizlik maaşından çıkartıp tekrar işe yerleştireceğiz ve Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz. ;Amerikan malı al ve Amerikalıları çalıştır. Tüm dünyadaki uluslarla dostane ilişkiler kuracağız. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız. Radikal İslamcı teröristlere karşı savaşacağız ve bu dünyanın yüzünden onları tamamen sileceğiz"

"Bizim ön yargıya hiç yerimiz yok. İncil bize Tanrı'nın insanlarının birlik halinde yaşamasının şahane bir şey olduğunu söylüyor. Dürüst bir şekilde konuşacağız ancak her zaman birlik içerisinde olacağız. ABD birlik olursa kesinlikle durdurulamaz. Hiçbir korku olmasına gerek yok. Korunuyoruz ve her zaman da korunmaya devam edeceğiz. Askeri kuvvetlerimizdeki erkekler ve kadınlar tarafından korunuyoruz. En önemlisi Tanrı tarafından korunuyoruz, korunmaya devam edeceğiz"

"Bir ulus olarak ancak uğraş vermeye devam ettiğimiz sürece ayakta kalırız. Hep konuşulan ama hiç harekete geçilmeyen politikadan uzak duracağız. Artık boş konuşma zamanı geçti, harekete geçme zamanı. Biz siyah da olsak, kahverengi de olsak bu milleti seven kan hepimizde var. O kanı paylaşıyoruz. Milliyetçi kanımız ortak. Aynı zaferi düşleyen düşlerimiz var. Aynı bayrağın altında kalbimiz çarpıyor."

"Son olarak, büyük düşünmeli ve daha büyük hayal kurmalıyız. Uluslar çabaladıkları sürece hayatta kalırlar. Bundan sonra sadece konuşan ve şikayet eden politikacıları kabul etmeyeceğiz. Boş konuşma dönemi bitti, şimdi icraat zamanı."

"Yakın ve uzak tüm şehirlerdeki her Amerikalı, dağdan dağa, okyanustan okyanusa, bu sözleri duyun. Bundan sonra bir daha asla görmezden gelinmeyeceksiniz. Sesiniz, umutlarınız, hayalleriniz Amerikanın kaderini belirleyecek. Cesaretiniz, iyiliğiniz ve aşkınız bize daima yol gösterecek."

"Bugün, Amerika'yı hep beraber yeniden daha güçlü yapacağız. Amerika'yı yeniden zengin yapacağız. Amerika'yı yeniden gururlu yapacağız. Amerika'yı yeniden güvenli yapacağız. Ve evet, Amerika'yı yeniden güçlü yapacağız."

