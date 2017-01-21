21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Havadan ve karadan büyük operasyon başladı

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı’na havadan ve karadan operasyon başlatıldı.
Havadan ve karadan büyük operasyon başladı
Havadan ve karadan büyük operasyon başladı Havadan ve karadan büyük operasyon başladı Havadan ve karadan büyük operasyon başladı

Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan çok sayıda helikopter, Tendürek Dağı bölgesine gitti. Çok sayıda askerle yapılan kapsamlı operasyonda helikopterler de havadan destek veriyor. 

LİCE, KULP, SİLVAN VE HAZRO 

Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 18 Ocak'ta başlatılan "Bayrak-38 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı biri doğal mağara olan 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi - 28 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bir cezaevi firarisi ile 9 terör örgütü iş birlikçisi şüphelisinin gözaltına alındığı operasyonda, 2 ton 944 kilogram esrar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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