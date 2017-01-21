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CIA belgelerinde Menderes iddiası

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CIA’nın erişime açtığı belgeler arasında İhvan-ı Müslimin’in Menderes hükümetini devirmek için faaliyette bulunduğuna ilişkin bir istihbarat raporu da yer aldı
CIA belgelerinde Menderes iddiası
CIA belgelerinde Menderes iddiası CIA belgelerinde Menderes iddiası CIA belgelerinde Menderes iddiası

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) erişime açtığı 11 milyon belgenin içinde, Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan-ı Müslimin) Adnan Menderes döneminde hükümeti devirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddiasını içeren bir rapor da yer aldı. 5 Eylül 1953 tarihli raporda, dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in, Mısır Devlet Başkanı Abdullah Necib’e konuya ilişkin bir mektup yazdığı öne sürülüyor. İddiaya göre Menderes, mektupta Türkiye’de hükümeti devirmek için çalışan gizli bir örgütün varlığının tespit edildiğini, bu örgütün Mısır’daki Müslüman Kardeşler Hareketi tarafından desteklendiğini belirtiyor. Necib’e iki tarafın çıkarı için bu konuda işbirliği yapmayı öneriyor. Raporda, Mısır’da Necib ile dönemin İhvan liderinin yardımcısı Dr. Hamis arasında sert atışmaların yaşandığı hatırlatılıyor.

Ancak rapora söz konusu istihbaratın teyitli olmadığını belirten bir not düşülmüş. “Bu rapor, daha önce güvenilirliği sınanmamış bir kaynak üzerinden alınan, değerlendirilmemiş bilgiler içermektedir” denilen raporda, kaynağın adının ve bilginin alındığı yerin de gizlendiği görülüyor.

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