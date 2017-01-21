AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Anayasa Değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başbakan, "Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum" diye konuştu.
21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
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Başbakan Yıldırım tarih verdi
Başbakan Binali Yıldırım, "7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum" dedi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Anayasa Değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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