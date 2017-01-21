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Jandarma ve Sahil Güvenlik’te başörtüsü yasağı kalktı

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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadın personeli şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.
Jandarma ve Sahil Güvenlik’te başörtüsü yasağı kalktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik’te başörtüsü yasağı kalktı Jandarma ve Sahil Güvenlik’te başörtüsü yasağı kalktı Jandarma ve Sahil Güvenlik’te başörtüsü yasağı kalktı

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği" Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan konuya ilişkin ifadeler şöyle: "Resmi üniforma, hizmet branşı ve rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. Resmi görevlilerin bina ve müştemilatı ile araç ve gemiler dışında görevin özelliğine göre şapka, kep, bere veya örgü başlık giymesi zorunludur. Resmi üniformalar eskimiş dahi olsa personel dışındaki kişiler tarafından giyilemez. Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi üniformalar sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez. Kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları resmi üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi üniformalarının içerisine ve üzerine sivil giysi, sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez."

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