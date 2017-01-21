21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Usta oyuncu hayatını kaybetti!

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Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Dün gece final bölümü yayınlanan Kiralık Aşk dizisinin Sadri ustası rolünü oynayan ünlü oyuncu Ayberk Atilla, hastalığın pençesinden kurtulamadı.
Usta oyuncu hayatını kaybetti! Usta oyuncu hayatını kaybetti! Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti.

71 yaşında hayatını kaybeden sanatçı birçok film, dizi ve tiyatroda rol aldı.

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

18 Eylül 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ayberk Atilla, sanat hayatına Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Birçok sinema ve dizide rol alan usta sanatçı bir süre ara verdi daha sonra BKM'ye geri dönmüştü.

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