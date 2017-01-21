Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti.
71 yaşında hayatını kaybeden sanatçı birçok film, dizi ve tiyatroda rol aldı.
AYBERK ATİLLA KİMDİR?
18 Eylül 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ayberk Atilla, sanat hayatına Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Birçok sinema ve dizide rol alan usta sanatçı bir süre ara verdi daha sonra BKM'ye geri dönmüştü.