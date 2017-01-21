Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 adet stratejik bombardıman uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesindeki DAEŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu. Bakanlık, uçakların hedefleri vurduktuktan sonra geri döndüğünü belirtti.
22 Ocak 2017 Pazar23 R.Ahir 1438
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Rus jetleri DAEŞ'İ vurdu!
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