Mülteci kampında patlama!

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ürdün- Suriye sınırı yakınındaki Rukban mülteci kampına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonrası çevrede büyük panik yaşandı.
Mülteci kampına yönelik saldırıda, en az 6 sivilin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden yetkililer, bazılarının ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Rekban Mülteci Kampı'nda Ürdün'e girmek için bekleyen 85 binden fazla Suriyeli bulunuyor.