22 Ocak 2017 Pazar23 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İşte en son referandum anketi sonuçları

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İşte en son referandum anketi sonuçları
Anayasa referandumunda 'evet' mi çıkar 'hayır' mı soruları Türkiye'nin gündemini işgal ediyor. İşte referandum anketlerindeki son durum!
İşte en son referandum anketi sonuçları İşte en son referandum anketi sonuçları İşte en son referandum anketi sonuçları

 

ORC Araştırmanı'nın yayınladığı referandum anketi sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62'si yönetim sistemi değişikliğine 'evet' dedi. Anayasa teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sırasında yapılan ankette katılımcılara "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği, referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur?"sorusu sorulmuştu. Ankette "Evet oyu veririm" diyenlerin oranı yüzde 62 çıktı. 'Hayır oyu veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 38 oldu.

SEÇMENİN YÜZDE 70'İ ERDOĞAN'I KABUL EDİYOR

Bir diğer araştırma verisi ise Andy-Ar Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar'dan geldi. Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan Habertürk Gündem programına katılan Acar, seçmenlerin yüzde 70'inin Erdoğan'a karşı bir kabulü olduğunu söyledi.

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Acar, referandum sonuçlarında kritik öneme sahip olan MHP oylarına ilişkin de anket sonuçlarını açıkladı. Acar, "MHP 1 Kasım seçim sonuçlarını koruyor" dedi. MHP, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 11.9 oy almıştı. 

SEÇMEN ERDOĞAN SONRASINI SORGULUYOR

Acar, seçmenlerin referandum tercihi yaparken, Erdoğan sonrası dönemi düşündüğünü belirterek, "Yüzde 10 AK Parti seçmeni Erdoğan sonrasını sorguluyor" dedi. 

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