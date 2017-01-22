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Karabükspor Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

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Karabükspor Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Karabükspor'a 2-1 yenildi. Mücadeleye Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu.
Karabükspor Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti Karabükspor Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti Karabükspor Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

 

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu.

CİMBOM YASİN'LE ÖNE GEÇTİ

Maçta ilk pozisyon ev sahibinden geldi. 10. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında Latovlevici, ceza sahasına ortaladı. Kerim Zengin'in kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

Galatasaray 15. dakikada ilk tahlikeli atağında öne geçti. Selçuk İnan'ın defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i geçerek topu boş kaleye gönderdi ve takımını öne geçirdi.

KARABÜK PENALTIDAN ATTI

30. dakikada beraberlik golü geldi. Galatasaray ceza alanına gönderilen topu kontrol etmeye çalışan Kardemir Karabüksporlu Seleznov, Carole'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Çakır'ın bu kararı oldukça tartışıldı. Penaltıda topun başına geçen Seleznov,topu Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu.

EV SAHİBİ GÜLEN TARAF OLDU

İkinci yarıda Galatasaray, Yasin ve Podolski ile iki kez gole yaklaştı ama Karabükspor defansı çok iyi alan kapatınca skorda değişiklik olmadı. 79. dakikada oyuna giren Serdar Deliktaş, skoru değiştiren isim oldu. Latovlevici'nin nefis ortasında başarılı oyuncu bomboş kafayı vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu. Karşılaşma da bu golle 2-1 sona erdi.

Galatasaray böylece Fenerbahçe maçından sonra ilk kez kaybederken 36 puanda kaldı ve Fenerbahçe-Başakşehir maçının olduğu hafta çok önemli bir fırsatı kullanamadı.

KARABÜKSPOR: 2 - 1 :GALATASARAY

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