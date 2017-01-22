Riekerink: Penaltı kararı beni çok şaşırttı

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, "Penaltı pozisyonunda kendi lehimize bir faulü hak ettiğimizi düşünüyorum. Hakemin vermiş olduğu penaltı kararı beni çok şaşırttı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Riekerink, maçtan önce iki noktaya odaklandıklarını belirterek, "Oyunun yönünü çabuk değiştirmek ve defansın arkasına yapacağımız koşular. Bu şekilde şans bulacağımızı biliyorduk ve golü de böyle attık. Ondan sonra statta garip bir atmosfer vardı. Penaltı pozisyonunda kendi lehimize bir faulü hak ettiğimizi düşünüyorum. Hakemin vermiş olduğu penaltı kararı beni çok şaşırttı. Stattaki atmosferden mi böyle bir karar verdi bilemiyorum. Öyle düşünmek de istemiyorum, çünkü çok tecrübeli bir hakem." diye konuştu.

İkinci yarıda net bir fırsat yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini aktaran Riekerink, şunları kaydetti:

"Bu tip maçlarda, bu fırsatlar geldiği zaman mutlaka değerlendirip karşılaşmayı bitirmeniz gerekiyor. Kesinlikle takımımı istediğimiz oyunu oynamadık diye suçlayamam. Nasıl pozisyona gireceğimizi zaten konuşmuştuk. O şekilde pozisyonlara girdik. Takımım da o noktalara odaklandı. Doğru zamanda baskıları yaptık. Bazı anlar, bizim aleyhimize anlardı. Penaltı pozisyonu mesela. Başka anlar da vardı. Ne kadar iyi oynarsan oyna, girdiğin pozisyonları değerlendiremezsen ve bazı durumlar da senin aleyhine gerçekleşirse, bu tip maçları kazanmak kolay olmuyor."