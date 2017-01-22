Trump'tan şaşırtan Irak açıklaması

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, "Irak petrollerini biz alsaydık, DAEŞ olmazdı. Irak petrollerini almak için belki yeni bir şansımız vardır.'' dedi.

ABD'nin yeni Başkanı Trump, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kuzey Virginia'daki genel merkezini ziyaret etti. Trump burada, "Irak petrollerini biz alsaydık, DAEŞ olmazdı. Irak petrollerini almak için belki yeni bir şansımız vardır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Virginia'daki merkezini ziyaret ederek medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını yarattığını, CIA'in yanında olduğunu söyledi.

Rusya'nın Trump lehine ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddiaları ile gündeme gelen Trump-CIA kavgasının ardından yeni Başkan'ın ilk durağının CIA merkezi olması ilişkilerin yumuşayacağı sinyalini veriyor.

CIA çalışanları ile bir araya gelen Trump, "Ben yüzde 1000 sizinleyim. İstihbarat toplumu ve CIA'ye yönelik Donald Trump'tan daha güçlü hisleri olan kimse yok. Arkanızdayım. Daha çok arkanızda olacağım.” dedi.