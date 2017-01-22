ByLock'ta, 30 bin kişinin izi sürülüyor

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanan yaklaşık 30 bin kişinin parolası çözülmeye çalışılıyor.

FETÖ soruşturması kapsamında BDDK çalışanı 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şifreli haberleşme programı “ByLock”la ilgili şu ana kadar yapılan çalışma ve analizlerle ilgili en kapsamlı bilgiler yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ByLock soruşturmasına dair şu bilgiler aktarıldı:

- ByLock uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 215 bin 92

- Parolası çözümlenebilen kullanıcı sayısı 184 bin 298

- Oluşturulmuş toplam grup sayısı 31 bin 886

- Toplam mesaj içeriği 17 milyon 169 bin 632

- Çözümlenen mesaj içeriği 15 milyon 520 bin 552

- Toplam e-posta içeriği 3 milyon 158 bin 388

- Çözümlenen e-posta içeriği 2 milyon 293 bin 518

- En az 1 kez mesaj atmış ve/veya almış kişi sayısı 60 bin 473

- Sesli gorüşmeyi kullanan kişi sayısı 78 bin 165

- Sadece sesli iletisşim için kullanan kişi sayısı 46 bin 799