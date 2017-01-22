22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Şireki: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin

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Şireki: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin
Bayır-Bucak Türkmenlerinin Şehitler Tümeni Komutanı Halit Şireki, ''Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin.'' dedi.
Şireki: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin Şireki: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin Şireki: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin

Suriye’de Bayır-Bucak Türkmenlerinin Şehitler Tümeni Komutanı Halit Şireki, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Halit Şireki, 

''KANIMIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞMAYA DEVAM''

''Biz Allah için, toprağımız için savaşıyoruz.'' diyen Halit Şireki, ''Tabiki Allah böyle bir savaşı kimseye vermesin. 3 kere vuruldum. Ancak kanımın son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğim.

Türmendağı’nda savaş olmadığını söyleyenlere soruyorum; O zaman bizim orada ne işimiz var? Biz her zaman Türkmendağı, Türkiye’dir diyoruz. Buradan Türk Devleti’ne, Türk Milleti’ne selam olsun” dedi.

Şireki konuşmasının devamında, Türkiye'den savaşabilecek Suriyelileri sınır dışı etmesini istedi.

GELSİNLER TOPRAKLARI İÇİN SAVAŞSINLAR

Sireki, ''Allah Türkiye'den razı olsun. Bizim kadınlarımıza, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza sahip çıktı. Ancak ben 17 ile 45 yaş arasındaki Suriyelilerin burada yaşamasından yana değilim. Türkiye bunları sınır dışı etsin. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. 17 Yaşında evlenmesini bilen elinde keleş ile savaşmasını da bilir.

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BURADA GEZİP EĞLENMESİNLER

Burada gezip eğlenmesinler. Gelsinler toprakları için savaşsınlar. Bize Türkiye’de veya başka ülkede yaşamak yakışmaz. Bize oturmak, gezmek yakışmaz. Bize toprağımız için savaşmak ve şehit olmak yakışır.” dedi.

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