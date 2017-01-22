Polisi şaşkına çeviren suikast silahı

Ankara'da şüphe üzerinen durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan anahtarlık şeklinde suikast tabancası polisleri bile şaşkına çevirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Altındağ ilçesinde 18Ocak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı Yunus timleri, şüphe üzerine U.A'yı durdurarak üzerini aradı.

ANAHTARLIK ŞEKLİNDE SUİKAST SİLAHI

Üst araması sırasında, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı polislerin dikkatini çekti. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan bir suikast silahı olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Anahtarlık şeklindeki tabancanın görüntüleri, Ankara Emniyeti tarafından paylaşılırken, mekanizmanın nasıl çalıştığı da anlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.



