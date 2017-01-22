22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
    • 4°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurlu

»
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında, "Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz." dedi.
Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurlu
Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurlu Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurlu Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, "Bazıları 'Başkanlık sistemine karşıydınız da şimdi ne oldu?' gibi şeyler söyleyip abartıyorlar. Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Karamollaoğlu, Hacı Mahmut İşhanı'ndaki Milli Görüş Kuruluşlarının (Milko) açılışında, parti olarak bütün dertlerinin İslam aleminin ve dünyanın huzura kavuşması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Başkanlık sistemiyle ilgili düşüncemizi daha konu Meclise gelmeden, hazırlıklar yapılırken gündeme getirmiştik. Komisyon çalışmalarının bitmesinin hemen ardından endişe duyduğumuz birtakım konuları başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere bütün parti başkanlarına yazılı mektupla ilettik. Maddeler üzerindeki görüşlerimizi zaman içinde kamuoyuna duyuracağız. Bazıları 'Başkanlık sistemine karşıydınız da şimdi ne oldu?' gibi şeyler söyleyip abartıyorlar. Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurluKaramollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurluSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında, "Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz." dedi.
Yeni anayasa için söz artık milletteYeni anayasa için söz artık milletteAnayasa değişiklik teklifi parlamentodan geçti, artık son söz millette. 18 madde ve paketin tümü için 330’un üzerinde oy çıktı. AK Partili vekiller, oylama sonucunu ayakta alkışladı.
Siyasi partilerin üye sayılarıSiyasi partilerin üye sayılarıYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre, Türkiye'de en fazla üye 9 milyon 399 bin 633 ile AK Parti'de bulunuyor.
Başbakan yeni anayasa için tarih verdiBaşbakan yeni anayasa için tarih verdiBaşbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumu için meydanlara iniyor. Yıldırım, 7 Şubat'tan itibaren meydanlarda dipdiri grupları görmek istediğini söyledi.
Dışişlerinden AB'nin FETÖ raporu haberlerine tepkiDışişlerinden AB'nin FETÖ raporu haberlerine tepkiDışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz terörist darbe girişimi hakkında yanlış, temelsiz, yanlı ve cahilce iddialara ilişkin AB yetkililerinden izahat talep edildiğini bildirdi
Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'i aradıKemal Kılıçdaroğlu Akşener'i aradıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’i telefonla arayarak ağabeyi Nihat Gürer’in vefatından dolayı başsağlığı dileklerini iletti.
  • Erdoğan'dan “Cumhurbaşkanlığı sistemi” değerlendirmesi!21 Ocak 2017 Cumartesi 15:01
  • Ak Parti'nin üye sayısı 9 milyonu geçti21 Ocak 2017 Cumartesi 12:35
  • Meral Akşeneracı haberi sosyal medya hesabından duyurdu21 Ocak 2017 Cumartesi 11:55
  • MHP Akseki ilçe yönetimi istifa etti21 Ocak 2017 Cumartesi 11:30
  • CHP'nin mesaj oyunu deşifre oldu21 Ocak 2017 Cumartesi 11:25
  • HDP'li vekilin sözleri Bahçeli'yi güldürdü!21 Ocak 2017 Cumartesi 10:13
  • Devlet Bahçeli'den 'anayasa teklifi' açıklaması21 Ocak 2017 Cumartesi 09:43
  • 2. turda bütün maddeler kabul edildi21 Ocak 2017 Cumartesi 08:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa anlatacak21 Ocak 2017 Cumartesi 08:26
  • Devlet Bahçeli o kitabı toplattı!20 Ocak 2017 Cuma 16:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri