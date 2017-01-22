22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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TSK açıkladı: 11 terörist öldürüldü!

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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK açıkladı: 11 terörist öldürüldü!
TSK açıkladı: 11 terörist öldürüldü! TSK açıkladı: 11 terörist öldürüldü! TSK açıkladı: 11 terörist öldürüldü!

TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 terör hedefinin vurulduğu ve 11 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde icra edilen harekat kapsamında tespit edilen 11 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de yaralandığını bildirdi.  

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 152 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhalif unsurların oluşturduğu Özel Kuvvet Kuvvet Grupları, ilerleyişini sürdürdü. Karadan ateş destek vasıtalarıyla 165 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta 4 hedef de havadan Türk ve koalisyon ülkelerine ait uçaklarla hedef alındı. Gün içerisinde 11 teröristin öldürüldüğü, 3'ünün de yaralanarak etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 165 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarından bir kısmı imha edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 2 bombalı araç imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif'in Güneydoğusu'nda tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda, 1 DEAŞ mensubu yaralanmış, 1 top/obüs ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 2 DEAŞ mensubu ise yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 44 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3088 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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