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Otomobil ve telefonda indirim geliyor

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Sinai mülkiyetle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ithal otomobil ve telefon fiyatlarında indirim bekleniyor.
Otomobil ve telefonda indirim geliyor
Otomobil ve telefonda indirim geliyor Otomobil ve telefonda indirim geliyor Otomobil ve telefonda indirim geliyor

 

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, sinai mülkiyet ile ilgili yeni düzenleme yapıldığını belirterek, cep telefonu ve ithal otomobil fiyatlarının ucuzlayacağını söyledi. Yedek parçada da eşedeğer ürünün önünün açılacağını belirten Asan, “Sıfır Mercedes’e dahi yan sanayi takabileceksiniz” dedi.

ORJİNAL PARÇA YERİNE YAN SANAYİ

Milliyet’ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Habip Asan, eşdeğer parça ile ilgili, ''Örneğin Mercedes’le kaza yaptınız. Orijinal parçasını taktığınız zaman çok pahalı oluyor. Araba 3 yaşından daha eski değilse orijinal parça takmak zorundasınız.'' dedi ve bu konuda düzenleme yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

''Bizim eşdeğer parça üretimimiz var. Eğer yedek parça, bu eşdeğer parçalardan herhangi birisiyse, buna korumayı kaldırıyoruz. Sıfır Mercedes’e dahi yan sanayi takabileceksiniz. Eşdeğer parça 20 şu anda. Bakanlığa yazı yazdık. ‘Bakanlık her sene eşdeğer parça listesini açıklar’ dedik. Eklediği liste koruma kapsamı dışına çıkıyor. Listeyi genişlettiğiniz zaman orijinal üreticileri belki karşı çıkacak. Uluslararası otomobil şirketleri istiyorlar ki tam koruma alsın. Daha pahalı şey satmak istiyor. 5 yıl önerdi bazı yabancı otomobil şirketleri bize. Ama uluslararası mevzuat zorlamıyor bizi.''

OTOMOBİLDE DİSTRİBÜTÖR DÜZENİ SARSILIYOR

Türkiye'ye ithal edilen otomobillere de değinen Asa, ''Türkiye’ye belli araçlar, otomobil örneğini vermek gerekirse distribütörle girdiği için, başka şekilde giren araçlar kaçak muamelesi görüyor. Bu onu da çözüyor. Mercedes’i Türkiye’ye sadece distribütörle değil, ticari bağlantınızı yaptınız, başka şirketle anlaştınız, 20 tane araç getirdiniz, daha uygun fiyata satarsınız. Buna kimse karışamaz. Ekonomi bakanlığı ve rekabet kurumu olumlu rapor verdi, bunun olmaması için inanılmaz kulis faaliyeti oldu.'' ifadelerini kullandı.

TELEFONDA FİYATLAR NASIL UCUZLAR?

Asan, telefon fiyatlarının da ucuzlayabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

''Diyelim ABD’de eylülde çıktı piyasaya. Eylül 15’te baktınız Kanada’da çok uygun fiyatla buldunuz, ithal edip bunu satarsınız. Bu tür teknolojik ürünlerin Türkiye’ye daha ucuza girmesini bekliyoruz, bu uluslararası tükenme ilkesine geçmekle beraber. 

Yurtdışına gidince hediye telefon falan getiriyoruz, bunun da büyük ölçüden ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yeterli sayıda farklı ülkeden Türkiye’den girişi olacak, bir yarış olacak. Fiyatların düşmesini bekliyoruz, buna da uluslararası sermaye başta çok karşı çıktı. Otomobilde, şurada burada da olabiliyor. Distrübütörlük sistemine, monopoliye zarar veren bir şey.''

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