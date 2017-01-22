22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı

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Ankara'da yakalanan DEAŞ'lı terörist önce “Ucuz olduğu için saç ekimi yaptırmak üzere Ankara’ya geldim” dedi, sonra DEAŞ üyesi olduğunu itiraf etti.
DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı
DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ üyesi iki yabancı terörist hakkında iddianame hazırladı. Boşnak asıllı DEAŞ’lı bir grubun yakın geçmişte Suriye’den Türkiye’ye geçtiği ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Avrupa’ya seyahat etmeyi planladığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ulus’ta bir otele baskın yaptı.

INTERPOL ARIYORMUŞ

Yapılan baskınla Aleksandar Mitiç isimli bir şahıs gözaltına alındı. Mitiç’i, otelden almaya gelen şüpheli şahsın verdiği bilgi üzerine Bolu Gerede’de bir otele daha yapılan baskında Makedonya uyruklu Zulhajrat Seadini isimli başka bir şahıs yakalandı.

Şüphelilerden Aleksandar Mitiç ilk sorgusunda DEAŞ üyesi olduğunu reddederek, “Ucuz olduğu için saç ekimi yaptırmak üzere Ankara’ya geldim” dedi. Daha sonra yapılan araştırmada gerçek isminin Adnan Sutkovic olduğu ortaya çıkan şüpheli, DEAŞ üyesi olduğunu itiraf etti

Zanlı Seadini’nin ise Interpol tarafından aranan bir terörist olduğu belirlendi. Seadini, Suriye’de örgüt saflarında yer aldığını itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan iki şüpheli hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Habertürk

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