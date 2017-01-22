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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Afrika ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi?

İşte o konuşmadan satır başları:

Tanzanya, Mozambik, Madagaskar'ı kapsayan bir Afrika ziyaretine çıkacağız. Özellikle geçtiğimiz yıllarda 2005 olarak bir Afrika yılı süreci başlattık. Bu süreçle birlikte büyükelçilikler açtık. Hedefimiz Afrika'nın tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçilikleri olsun ve Afrika'yla bu büyükelçiliklerimizle çok yoğun ilişkiler yürütelim. Öncelikle Darülselam'da Tanzanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz, heyetlerimiz arasında görüşmelere eşbaşkanlık yapacağız, iş adamlarımızla birlikte iştirak edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

23 Ocak'ta Mozambik'e geçeceğiz. 24 Ocak Salı günü Mozambik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, orada da heyetler arası toplantılar yapacağız. Bu ziyaretin ülkemizden Mozambik'e Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacaktır. Bunun yanında malum Afrika ülkelerinde FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları değerlendirmelerini yapmış olacağız. 24 Ocak akşamı Madagaskar'a varmayı düşünüyoruz. Mozamnbik Cumhurbaşkanı ile görüşüp, heyetler arası görüşmeler düzenleyeceğiz. Madagaskar ziyareti de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret. Madagaskar ziyaretinden sonra ülkemize geri döneceğiz. 

39 ÜLKEDE BÜYÜKELÇİLİK

Ekim 1979'da açıldıktan sonra, 1984 yılında kapatılan Darülselam Büyükelçiliğimiz 2009 yılında yeniden faaliyete geçti. Bugün ortaklığa dönüşen Afrika politikamız çerçevesinde 39 ülkede büyükelçiliğimiz bulunuyor. Diğer ülkelerde de temsilcilik açmayı arzu ediyoruz. 

ANAYASA ÇALIŞMALARI

(MHP'li Bakan tartışmaları) Henüz erken buluyorum. Bu sürecin parlamento aşaması başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz. Milletimizin referandum kararıyla ilgili vereceği kararı görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra milletmiz bu referandum kararını onaylıyorsa, hemen seçim söz konusu değil. Ondan sonra seçim süreci var. Şu anki görüntüsü 2019. Tekrar millete gidilecek, millet ne karar verecek. Bu neticeleri alalım. Özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci bu işin en farklı olan yönü olacak. Bunların yanında da Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasına inanıyoruz. Biz idarede, her ne kadar birileri rejim diyorsa da bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kısa süre önce başlamış değil, Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. Tek adam, tek adam diyorlar ya Cumhuriyet'in kuruluşunu bilmezlerse, bunu bilmezler. Milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. Ama 2019'da seçim yapılır, yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa, o kabinesini oluştururken, artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Parlamentodan değil, parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı var. Onu o günün şartları belirleyecektir. O güne kadar da çok farklı bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatinedir. 

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI:

Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor, biz de izliyoruz. Bizim köprü, demiryolları vs. ondan öte Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Ortadoğu şu anda kaynıyor. Bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bunlar rahatsız edicidir. Bunları oturup değerlendirmek gerek. Biz toprak bütünlüğünden yana Ortadoğu'dan yanayız. Özellikle ben Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette, randevu ne zaman verilir, Dışişleri çalışmalarını sürdürüyor, bunları a'dan z'ye bunları müzakere edeceğiz. Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile alakası olmayanların yanlışa düşerek bir karar vermesi dünyamız için isabetli olmaz. 

ERDOĞAN MEYDANLARA İNECEK Mİ?

Bizim meydanlarda olmamıza bir engel yok. Bir çok etkinlikler olacak. Arkadaşlarla değerlendirmeleri yaparız. Ben zaten şuan zaten meydanlardayım. Arkadaşlarla karar verdikten sonra halkımızla buluşuruz. Cumhurbaşkanlığı üzerinde yaşanan bu süreç bizi de ilgilendirir, görüşlerimizi halkımızla buluşuruz.

REFERANDUM ANKETLERİ

Anketler var da erken olur. Halkımızın, milletimizin referandum ile birlikte Türkiye'de özellikle partili cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı, ciddi manada bir oranla yaklaştığını görüyoruz. Böyle bir olmazsa, biz de böyle bir şey içinde olmayız.

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