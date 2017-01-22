Güven Hastanesi'nde tedavi gören Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.
81 yaşındaki İlhan Cavcav, 39 yıldır Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu.
İlhan Cavcav, dün sabah saatlerinde durumu ağırlaşınca Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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İlhan Cavcav hayatını kaybetti!
Güven Hastanesi'nde tedavi gören Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.
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