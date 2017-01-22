22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İlhan Cavcav hayatını kaybetti!

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İlhan Cavcav hayatını kaybetti!
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.
İlhan Cavcav hayatını kaybetti! İlhan Cavcav hayatını kaybetti! İlhan Cavcav hayatını kaybetti!

Güven Hastanesi'nde tedavi gören Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.
 
81 yaşındaki İlhan Cavcav, 39 yıldır Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu.
 
İlhan Cavcav, dün sabah saatlerinde durumu ağırlaşınca Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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