22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Başına 300 bin TL konan terörist yakalandı

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Başına 300 bin TL konan terörist yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti binasına saldıran terörist Tekirdağ'da yakalandı
Başına 300 bin TL konan terörist yakalandı Başına 300 bin TL konan terörist yakalandı Başına 300 bin TL konan terörist yakalandı

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tek atışlık lav silahıyla saldırı oldu.

BAŞINA 300 BİN TL ÖDÜL KONDU

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen Şerif Turunç'un İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtilmişti.

TEKİRDAĞ'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve aranan teröristler listesinde yer alan DHKP-C üyesi Şerif Turunç, Tekirdağ'da yakalandı.

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