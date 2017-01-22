Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Kulağımıza bazı söylemler geliyor...

Doğu Afrika gezisi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanşöyle konuştu.

"Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek.

"PARÇALI BİR ORTADOĞU'YU ASLA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump'a yapacağız ziyarette ki randevu ne zamana verilir, şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız, Dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız."

"ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR"

"Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir" diyen Erdoğan, "Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu'yla ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içerisine düşerek, bir karar verirlerse bu tabii dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum" dedi.