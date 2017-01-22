22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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TOKİ'nin üretimi yüzde 40 arttı

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TOKİ, yılda ortalama 46 bin 357 konut ürettiğini, 2016'da ise bu rakamı 64 bin 822'ye çıkarttığını açıkladı.
TOKİ'nin üretimi yüzde 40 arttı
TOKİ'nin üretimi yüzde 40 arttı TOKİ'nin üretimi yüzde 40 arttı TOKİ'nin üretimi yüzde 40 arttı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, son bin günde toplam yatırım bedeli yaklaşık 21,8 milyar liralık 521 ihaleyi sonuçlandırdığını söyledi. 

Bu sürede TOKİ'nin, 120 bin 15 konut ve 3 bin 361 sosyal donatıyı ihale ettiğini aktaran Turan, ürettikleri konut sayısının 2016 yılında 64 bin 822'ye çıktığını ifade etti. Böylece konut üretimini yüzde 40 artırdıklarına dikkati çeken Turan, "Geçen yıl satışa sunduğumuz konutlara yüzde 500 başvuru oldu." dedi. 

'YÜZDE 9'UNU TOKİ ÜRETTİ'

Sektörün öncü kuruluşu olarak, geçen yıl yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen konut üretimini artırdıklarını ifade eden Turan, 2016'da Türkiye'deki konutların yüzde 9'unu TOKİ'nin ürettiğini aktardı.

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