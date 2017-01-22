TOKİ'nin üretimi yüzde 40 arttı

TOKİ, yılda ortalama 46 bin 357 konut ürettiğini, 2016'da ise bu rakamı 64 bin 822'ye çıkarttığını açıkladı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, son bin günde toplam yatırım bedeli yaklaşık 21,8 milyar liralık 521 ihaleyi sonuçlandırdığını söyledi.

Bu sürede TOKİ'nin, 120 bin 15 konut ve 3 bin 361 sosyal donatıyı ihale ettiğini aktaran Turan, ürettikleri konut sayısının 2016 yılında 64 bin 822'ye çıktığını ifade etti. Böylece konut üretimini yüzde 40 artırdıklarına dikkati çeken Turan, "Geçen yıl satışa sunduğumuz konutlara yüzde 500 başvuru oldu." dedi.

'YÜZDE 9'UNU TOKİ ÜRETTİ'

Sektörün öncü kuruluşu olarak, geçen yıl yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen konut üretimini artırdıklarını ifade eden Turan, 2016'da Türkiye'deki konutların yüzde 9'unu TOKİ'nin ürettiğini aktardı.