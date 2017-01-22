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Reina canisi FETÖ'cü firari yarbayla görüşmüş!

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Reina canisi FETÖ'cü firari yarbayla görüşmüş!
Gazeteci yazar Mahmut Övür, köşesinde kaleme aldığı yazısında Reina saldırganının FETÖ'cü firari bir yarbay ile görüştüğünü iddia etti.
Reina canisi FETÖ'cü firari yarbayla görüşmüş! Reina canisi FETÖ'cü firari yarbayla görüşmüş! Reina canisi FETÖ'cü firari yarbayla görüşmüş!

 

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina adlı gece kulubünde 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov, saldırının ardından 17 gün sonra emniyet güçlerinin titiz çalışması sayesinde Esenyurt'ta DEAŞ evinde yakalanmıştı.

17 günlük süreçte yakalanamayan Masharipov'un bu süreçte iç ve dış ilişkilerinde kimlerden destek aldığı oldukça merak edilmişti. Bir çok görüş teröristin bu eylemi içerden bir destek olmadan yapamayacağını savunmuştu.

Gazeteci yazar Mahmut Övür'de bugün kaleme aldığı köşe yazısında DEAŞ'lı teröristin FETÖ’cü bir Yarbay’la görüştüğünü öne sürdü.

TELEFON KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Mahmut Övür, bugünkü "Reina katliamcısıyla FETÖ’cü yarbayın konuşması" başlıklı yazısında, "Şimdi sıkı durun, ilk kez bu köşede Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ teröristiyle ilişkisi olan çok çarpıcı bir yerel ayaktan söz edeceğim" ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "Reina katliamcısıyla FETÖ’cü yarbayın konuşması" başlıklı yazısı:

...

Emniyet güçleri, saldırganın ilişkilerini araştırırken, telefon kayıtlarında şaşırtıcı bir konuşmayla karşılaştı. Saldırgan Abdulgadir Masharipov, Türkiye'ye girdikten sonra yurt içi ve yurt dışıyla çok sayıda telefon görüşmesi yapmıştı ancak bu görüşme Türkçeydi ve dinleyenleri şoke etmişti. Çünkü karşısında konuşan isim ordu mensubu bir yarbaydı.

Hem de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'daki önemli bir askeri kurumdan firar eden FETÖ'cü bir yarbay... Şu çok açık, FETÖ ülke için büyük bir tehlike.

İkilinin ne konuştuğu ve nasıl ilişki kurdukları sadece FETÖ gibi kirli bir yapıyı teşhir etmeyecek, aynı zamanda küresel ilişkileri de sarsacak ve bilinen birçok şeyi altüst edecek.
Sabır ve dikkatle izlemekte yarar var, yakın gelecek çok şeye gebe....

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