Mardin'de operasyon! Çatışma sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Mardin’de güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Sulak Mahallesi’nde 4 kişilik terörist grubun bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTI



Operasyonda teröristlerin güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 terörist yakalanırken, 2 terörist ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ, OPERASYON SÜRÜYOR

Çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi. Mardin Valiliği, 2 teröristin yaralı olarak yakalandığını, operasyonun sürdüğü Sulak Mahallesi’nde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.Operasyon kapsamında bir helİkopterin de bölgede havadan tur attığı görüldü.



4 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLİ

Öte yandan, yakalanan teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın bombacılarından olduğu belirlendi. Kawa kod adlı teröristin Dargeçit ilçesinde 4 polisin şehit olduğu bombalı saldırının faili olduğu da öğrenildi.



3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Mardin'in iki ilçesinde çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist öldürüldü.Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün Kaymakamlık önünde gezen şüpheli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri, kadının gittiği Atatürk Mahallesi'ndeki eve gün gece operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin eve baskın yapması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, Kaymakamlık önünde keşif yaptığı belirtilen kadın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Evde oldukları tespit edilen 2 PKK'lı ile çatışma sürerken, bugün sabah saatlerinde 1 teröristin daha etksiz hale getirildiği öğrenildi.