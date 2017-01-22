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Bakan 'Demir İpekyolu' için tarih verdi

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Bakan 'Demir İpekyolu' için tarih verdi
Türkiye, Çin'den İngiltere'ye uzanan Yeni İpekyolu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu projenin orta koridoru için inşa edilen 'Demir İpekyolu'nun açılışı için geri sayım başladı.
Bakan 'Demir İpekyolu' için tarih verdi Bakan 'Demir İpekyolu' için tarih verdi Bakan 'Demir İpekyolu' için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yeni İpekyolu'nun bir parçası olan ve 'Demir İpekyolu' olarak da bilinen Bakü-Tiflis-Karsdemiryolu hattıyla ilgili bilgi verdi.

Projenin bitiş tarihiyle ilgili açıklama yapan Arslan,''Yaklaşık 2 aylık bir işimiz kaldı. Şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama kış şartlarının zorluklarını da hesaba katarak mart, nisan gibi inşaatı bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

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Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının "orta koridor"un önemli bir halkası olduğuna dikkati çekerek, projenin Kars-Tiflis-Bakü üzerinden daha da ileri gitmesinin planlandığını ifade etti.

Arslan, "Kars'tan sonra Bakü'ye kadar tek hat, Bakü'den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden Orta Asya'nın devamına, Çin'e gidebilecek şekilde ikiye ayıracaklar.'' şeklinde konuştu.

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BÜYÜK POTANSİYELİ VAR

Sadece Kazakistan'ın hatta yılda 10 milyon ton yük vereceğini söylediğini aktaran Arslan, Türkiye'nin Çin yaptığı büyük sevikaya dikkat çekerek ''Bunun yüzde 10'unu alsak 24 milyon ton konteyner yük demektir.'' dedi.

'DİĞER ÜLKELER PROJEYE GÖRE İNŞA EDİYOR'

Bakan ayrıca, diğer ülkelerin de hatlarını 'Yeni İpekyolu'nu dikkate alarak yaptıklarını söyledi. Arslan şöyle devam etti:

''Herkes buna göre hareket ediyor çünkü güney koridorda ve kuzey koridorda denizi de dahil ettiğiniz zaman yol yaklaşık 50 gün sürüyor, Çin'den bir yükü İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya göndermek yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Orta koridordan gönderirseniz 12-15 gün sürüyor. Yaklaşık dörtte biri kadar bir zamanda yük istenilen adrese ulaştırılmış olacak." ifadesini kullandı.

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