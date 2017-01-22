ABD, Türkiye'nin burnunun dibinde üs kuruyor

Terör örgütü PYD'nin Menbiç'te denetim sağlaması ve DAEŞ'in El Bab'dan çıkarılması harakatına hava desteği vermemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD, iki ülke arasında gerilimi arttıracak yeni bir adım attı.
ROJOVA'DA ASKERİ ÜS
Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesut Barzani'ye yakın yayın yapan BasNews internet sitesi, ABD'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan Rojava'nın Dırbesiye ilçesi ile Haseki ilçeleri arasında yeni ve kapsamlı bir askeri üs kurduğunu duyurdu. Haberde, yeni ABD üssünün Hesekê’nin kuzey batısında Dirbesî- Hesekê yolu üzerindeki Tibeyder köyünde kurulduğu belirtildi.
800 ABD KOMANDOSU KONUŞLANDIRILDI
Askeri üsse 800 Amerikan komandosunun yerleştirildiği, bu kapsamda DSG'nin güçlerinin bir kısmını bölgeden çektiği ifade edildi. Kaynağın aktardığına göre, kurulan ABD askeri üssünün, Rakka ve Deyrezor operasyonuna katılan DSG güçlerine destek verme amacı taşıyor.
İNCİRLİK'E ALTERNATİF Mİ?
Rojava'daki yeni üssün, Adana'daki İncirlik üssünün tartışmaya açılması ve kapatılmasına yönelik tepkilerin çoğalması sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. ABD’nin Rojava'da petrol bölgesi Rimelan, Eyn İsa ve Kobane’nin Sibat bölgelerinde de askeri üsleri bulunuyor. Sibat köyü ve Rimelan’daki üsler daha çok hava üsleri olarak kullanılyor.
Milliyet