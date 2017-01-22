22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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Bakan'dan net mesaj: Açıkça söylüyorum...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle ve uyuşturucu ile mücadelede önemli açıklamalar yaptı.
Bakan'dan net mesaj: Açıkça söylüyorum...
Bakan'dan net mesaj: Açıkça söylüyorum... Bakan'dan net mesaj: Açıkça söylüyorum... Bakan'dan net mesaj: Açıkça söylüyorum...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da düzenlenen toplantıda terörle mücadele kadar uyuşturucu ile mücadelenin de önemli olduğunu belirterek, "İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız" dedi.

Küresel düzeyde 2014 yılında ele geçen eroinin yüzde 16’sının Türkiye tarafından ele geçirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Ülkemizin uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar uluslararası rapor ve bültenlere yansımıştır" dedi. Bakan Soylu uyuşturucu mücadelesiyle ilgili şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler 2016 dünya uyuşturucu raporuna göre, 2014 yılında küresel düzeyde yakalanan eroinin yüzde 16’sı Türkiye tarafından ele geçirilmiştir. 2016 Avrupa uyuşturucu raporuna göre, Avrupa geneline 2014 yılında yakalanan 6.1 milyon ecstasy tabletin 3.6 milyonu Türkiye tarafından yakalanmıştır. Avrupa ve batı ile bizim, özellikle uyuşturucuya bakış açısı arasında ciddi bir farkımız var. Onlar bunu bir suç meselesi olarak görmüyor. Neredeyse yaşam biçimlerinin bir noktasına iliştirmişler. En kabası olarak söylüyorum, bunu bir sağlık meselesi olarak görüyorlar. 10 yıllardır Türkiye’yi uyuşturucu açısından bir geçiş ülkesi olarak nitelendirdiler. Daha doğrusu Batı bu konuda bizi hep aldatmaya çalıştı. Onların yaptıklarının kat ve kat fazlasını doğu ve batı arasındaki bu transferde yakalayan ve bu konunun ciddi şekilde üzerine giden güvenlik güçlerimizle önemli başarılar elde eden bir ülke konumundayız. Ama ya sentetik uyuşturucular konusunda batı ne yapıyor? Maalesef hiçbir şey yapmıyor."

"UYUŞTURUCU SATICISINA ACIMAYACAKSINIZ"

Terör neyse, kendileri için terör neyse uyuşturucunun da o olduğunu belirten Süleyman Soylu, "İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız. Çocuklarımıza okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapmayacaksınız. Bu kadar basit ve net. Bunu tüketeceğiz bu ülkede" dedi.

Uyuşturucuyla ilgili eş zamanlı operasyon ve organizasyon yürütülmesi gerektiğini savunan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda herkesin, ailelerin, annelerin, babaların talepleri ve feryatları var. Devlet dediği kuruma emanet ediyor. Biz sırtımızı dönemeyiz. Dağa götürülen çocuk teröristlerden ne kadar endişe, ıstırap duyuyorsak, çocuklarımıza bir takım torbalar içinde uyuşturucu satmaya çalışan kim varsa acımayacaksınız. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsan onlara da aynı muameleyi yapacaksınız. Biz nesillerimizi korumak zorundayız. Bu konuda, özellikle kaçakçılık ve organize şebekeleriyle ciddi bir mücadeleyi ortaya koyacağız. Uyuşturucudan en çok istifade eden unsur PKK terör örgütüdür. Yani eş zamanlı bir operasyonu ve organizasyonu yürütmekle mükellefiz."

Bakan Soylu 2016 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen eroinin bir önceki döneme göre yüzde 33, esrarın yüzde 253 arttığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Ele geçirilen kokainde artış olduğunu belirten Soylu, "Bunu 2017’de çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Bonzaideki yakalamalarda ise 382 kilograma kadar gelmişiz. Bu hem ucuz, hem de rahat ulaşılabilir bir uyuşturucu. Bizin en önemli mücadele alanlarımızdan biri de Bonzaidir" dedi.

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