22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,530 -1.16
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Hüznünü yaşıyorum

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum” dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Hüznünü yaşıyorum
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Hüznünü yaşıyorum CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Hüznünü yaşıyorum CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Hüznünü yaşıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. Mekanı cennet olsun.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Hüznünü yaşıyorumCHP Lideri Kılıçdaroğlu: Hüznünü yaşıyorumCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum” dedi.
Bakan'dan net mesaj: Açıkça söylüyorum...Bakan'dan net mesaj: Açıkça söylüyorum...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle ve uyuşturucu ile mücadelede önemli açıklamalar yaptı.
ABD, Türkiye'nin burnunun dibinde üs kuruyorABD, Türkiye'nin burnunun dibinde üs kuruyorABD, Türkiye'ye yakın kesimde Dırbesiye-Haseki arasında dördüncü askeri üssü inşa etti. Üsse 800 ABD komandosunun konuşlandığı ileri sürüldü.
Topkapı Sarayı hakkında korkutan raporTopkapı Sarayı hakkında korkutan raporTopkapı Sarayı'nın zemininde Sarayburnu'na doğru bir kayma ve zemin sıvılaşması tespit edildi. Binaların duvarlarında ve kubbesinde oluşan yarıkların da bu nedenle oluştuğu belirlendi.
Şırnak’ta patlama: Yaralı çocuklar varŞırnak’ta patlama: Yaralı çocuklar varŞırnak’ta 2 çocuk, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadıKum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadıİzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kaybetmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için Kum sanatçısı Tarkan Köylü bir çalışma hazırladı.
  • "60 kaymakamdan 55'i FETÖ'cüydü"22 Ocak 2017 Pazar 15:48
  • Sosyete kasabı Nusret'e Yozgatlı kelleci Arif'ten tepki22 Ocak 2017 Pazar 15:00
  • Mardin'de operasyon! Çatışma sürüyor22 Ocak 2017 Pazar 14:42
  • İstanbul'a kar geri dönüyor22 Ocak 2017 Pazar 14:32
  • FETÖ elebaşı Gülen ilkokulu 17 yaşında bitirmiş22 Ocak 2017 Pazar 14:00
  • SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır22 Ocak 2017 Pazar 13:52
  • Reina canisi FETÖ'cü firari yarbayla görüşmüş!22 Ocak 2017 Pazar 13:38
  • FETÖ'den güzel kız öğrenciye teklif!22 Ocak 2017 Pazar 13:31
  • Gülen'den Clinton'a Monica Mektubu22 Ocak 2017 Pazar 13:31
  • Başına 300 bin TL konan terörist yakalandı22 Ocak 2017 Pazar 13:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri