Münih'te Alperen Ocağına saldırı!

Bir süredir Almanya'da bazı UETD ve DİTİB Cami derneklerine yapılan çirkin saldırıların bir benzeri dün akşam Münih'te bulunan Alperen Ocağı'na gerçekleştirildi.

Bir süredir Almanya'da bazı UETD ve DİTİB Cami derneklerine yapılan çirkin saldırıların bir benzeri dün akşam Münih'te bulunan Alperen Ocağı'na gerçekleştirildi. Münih Alperen Ocağı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı 01: 00-04: 00 arası Münih Alperen Ocakları terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya uğradığı söylendi. Ocak tarafından paylaşılan resimlerde, saldırıyı gerçekleştirenlerin camı kırarak içeri girip duvarlara PKK ve Apo yazıları yazdığı görüldü. Türk Bayraklarını yerlere atan saldırganların, duvarda asılı olan Atatürk posterinin üzerine spreyle çarpı işareti çizdiği görüldü.

Tamamen dağıtılan dernekte, çeşitli evraklar ve dernek kasasının çalındığını belirten Alperen Ocağı'nda halılara yumurta kolileri atıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yaparak, parmak izi aldı ve suçluların yakalanması için soruşturma başlatılacağını söyledi.

Saldırıya uğrayan Münih Alperen Ocağı'nın bağlı bulunduğu Avrupa Türk Birliği( ATB)'nin genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, saldırıya uğrayan ocağı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve ocak yöneticilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.