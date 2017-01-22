Türkiye milli hamlesi tam gaz devam ediyor. Uydu üzerinden güvenli haberleşme sayesinde terörle mücadelede etkin bir rol alacak olan 'X-Band EPM Modem' askeriyenin hizmetine sunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birkaç ülkenin üretebildiği,uydu üzerinden güvenli haberleşme sağlayan 'X-Band EPM Modem'i yerli ve milli olarak ordumuzun hizmetine sunduk" ifadeleri kullanıldı.
22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Orduya milli bir teçzihat daha!
Uydu üzerinden güvenli haberleşme sayesinde terörle mücadelede etkin bir rol alacak olan 'X-Band EPM Modem' askeriyenin hizmetine sunuldu.
Türkiye milli hamlesi tam gaz devam ediyor. Uydu üzerinden güvenli haberleşme sayesinde terörle mücadelede etkin bir rol alacak olan 'X-Band EPM Modem' askeriyenin hizmetine sunuldu.
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