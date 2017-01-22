22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı girişimi

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Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı girişimi
Siirt kent merkezinde seyir halindeki askeri zırhlı araca teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.
Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı girişimi Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı girişimi Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı girişimi

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

MERMİ ARACA İSABET ETMEDİ

Siirt'ten Kurtalan İlçesi istikametine giden İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı kobra aracına, teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saat 22.10 sıralarında meydana gelen saldırıda, roket mermisi zırhlı araca isabet etmedi. Boş arsaya düşen roket mermisi büyük bir gürültü ile patladı. Can kaybının yaşanmadığı salıdırı sonrasında teröristler karanlıktan faydalanarak kaçtı.

Patlama sonrası Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine gelerek kaçan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

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