ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahnu telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki liderin bölgede İran'ın oluşturduğu tehditleri ele aldığını açıkladı.
Netanyahu'nun sekreterliğinden yapılan açıklamada da "Netanyahu, bölgede barışın ve güvenliğin temin edilebilmesi için Trump ile yakın çalışmak istediğini iletti. İki lider, Filistin barış süreci ve İran ile olan nükleer anlaşmayı da ele aldı" ifadeleri kullanıldı.
Beyaz Saray kaynakları da, iki liderin görüşmesinin oldukça olumlu geçtiğine dair bilgi paylaştı.
23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Trump ilk görüşmesini gerçekleştirdi
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ilk görüşmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek gerçekleştirdi.
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahnu telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki liderin bölgede İran'ın oluşturduğu tehditleri ele aldığını açıkladı.
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