Fener lider Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırdı!

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı maç 1-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibinin tek golünü 28. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
Fernandao 74. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Volkan Babacan penaltıyı kurtardı.
Lider Başakşehir 18. hafta sonunda ilk yenilgisini Fenerbahçe'de aldı. Konuk ekip ligde 26 maç sonra yenilgi yüzü gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 35'e çıkardı. Başakşehir ise 39 puanda kaldı.
Fenerbahçe: 1 - Medipol Başakşehir: 0
Stat: Ülker
Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan (Dk. 46 Karavaiev), De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan (Dk. 76 Neustaedter), Lens, Fernandao (Dk. 83 Van Persie)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 46 Caiçara), Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 81 Doka), Mossoro (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Cengiz Ünder, Mehmet Batdal
Gol: Dk. 28 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 4 De Souza, Dk. 23 Lens, Dk. 37 Ozan Tufan, Dk. 45 Fernandao, Dk. 78 Alper Potuk, Dk. 90 Volkan Demirel, Dk. 90+1 Karavaiev (Fenerbahçe), Dk. 19 Uğur Uçar, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+1 Doka (Medipol Başakşehir)