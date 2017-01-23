23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor!

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İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor!
İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor! İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor! İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor!

İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul'da salı günü yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. 

İstanbul'da kar yağışının pazar gününe, Ankara'da ise cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 

BUGÜN...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. MeteorolojiGenel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9
Trabzon: Çok bulutlu 8
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

AĞRI -27 DERECEYİ GÖRDÜ

Doğu Anadolu Bölgesinde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ağrı'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bölge genelinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 20, Iğdır'da 17, Ardahan'da 15 ve Erzincan'da da 10 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Iğdır ve Ardahan'da da 5 derece olması bekleniyor. Bölgedeki kar kalınlıkları ise Ağrı'da 46, Erzurum'da 27, Kars'ta 17, Ardahan'da 15 ve Iğdır'da da 7 santimetre olarak gerçekleşti. Yetkililer, bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis beklendiğini kaydetti.

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