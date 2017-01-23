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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Merkez ve Hazine’den döviz lobisine rest!

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Merkez ve Hazine’den döviz lobisine rest!
Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı kaos lobisine resti çekti. Gerekli görülürse bankalara tanınan döviz depo limitleri artırılacak, vadeler uzatılacak.
Merkez ve Hazine’den döviz lobisine rest! Merkez ve Hazine’den döviz lobisine rest! Merkez ve Hazine’den döviz lobisine rest!

 

Kurdaki spekülatif hareketlerin ekonomiye etkisi Meclis gündemine de taşındı. Döviz girdabına karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik soru önergesine yanıt Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Hazine Müsteşarı Osman Çelik'ten geldi. Reel sektörün döviz yükümlülüklerinin dengede olduğunu belirten Çetinkaya, "Yurtiçi ve yurtdışı yabancı para mevduatları ile ihracat alacakları 1 yıl içinde vadesi dolacak yabancı para ödemelerinin tamamına yakınını karşılar düzeydedir. Ağırlıklı olarak uzun vadeli oluşu reel sektörün borç geri ödeme kapasitesi üzerinde kısa vadeli döviz kuru oynaklıkları kaynaklı baskıyı azaltmaktadır" tespitini yaptı.

HAZIRDA BEKLETİYORUZ

Sabah'ın haberine göre döviz kurundaki hareketlerin fiyat-finansal istikrarı tehlikeye atacak düzeylerde olması durumunda önlem için gerekli birçok aracı hazırda beklettiklerini belirten Çetinkaya şöyle konuştu: "Gerekli görülmesi durumunda bankalara tanınan döviz depo limitlerinin artırılması, vadelerinin uzatılması, döviz depo borç verme faiz oranlarının düşürülmesi gibi düzenlemelerle bankalara ek döviz likiditesi sağlanabilecek."

4.1 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE SAĞLANDI

Reel sektörün, ihracatın desteklenmesi ve istihdamın artırılması amacıyla alınan tedbirlerin ekonomik büyümeyi artırmayı amaçladığını vurgulayan Çetinkaya, "Merkez Bankası da finansal sisteme likidite sağlanması amacıyla, zorunlu karşılık oranları ve rezerve opsiyonu katsayılarında yapılan sınırlı oranlı indirimlerle ağustostan bu yana sisteme 4.1 milyar doları likidite sağladı" yorumunu yaptı.

FİRMALARA DÖVİZ KREDİSİ ALTERNATİFİ

Gerekli olduğu durumda döviz geliri ve yabancı ortaklık durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle firmalara döviz kredisi kullandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılarak, kredi verilirken firmaların kur riskini yönetebilme kabiliyetlerinin değerlendirilmesinin sağlanacağını belirten Çetinkaya, "Böylece piyasada dövize olan talebin azalmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

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